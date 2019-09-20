حذرت منه الصحة.. بدائل رخيصة وسريعة وفعالة لـ"كيس راني"

ربما يعتبر "كيس راني" الوسيلة الأسرع والأسهل والأفضل والأرخص للكثيرين للتخلص من الحموضة، حيث يعتبر من أشهر المبيعات داخل الصيدليات، إلا أن قرار الإدارة المركزية لشئون الصيدلية التابعة لوزارة الصحة والسكان، بالتحذير تداول جميع المستحضرات التي تحتوي على المادة الخام الفعالة "الرانتيدين"، ومنها مستحضر فوار راني، لحين التأكد من عدم وجود شائبة تحتوي على مواد مسرطنة بالمادة الخام، أثار الكثير من القلق والتساؤلات حول البدائل الآمنة والمتوافرة للفوار الأكثر استخدامًا ومبيعًا في الصيدليات.

كيس الراني من أكثر الأدوية التي يقبل عليها المواطنوان داخل الصيدلية نظرًا لفعاليته لعلاج الحموضة وسعره الرخيص، حيث يبلغ سعر الكيس جنيه ونصف الجنيه فقط، حسب الصيدلانية داليا أحمد، لافتةً إلى أنه بعد القرار الأخير قل الإقبال بشكل كبير عليه، إلا أن الكثيرين ما زالوا يستخدمونه دون مراعاة للقرار الاحترازي.

المالووكس وفوار الفواكه والجليكودال أشهر البدائل السريعة

وأضافت لـ"الوطن" أنه في حالة سحب فوار راني بشكل كامل من الصيدليات، يمكن استخدام بعض الأدوية للحموضة، والتي لا تختلف كثيرًَا عن الراني من حيث الفعالية في العلاج والسرعة والثمن الرخيص نسبيًا، حيث يمكن للشخص استخدامها بينما يسير في الشارع بشكل عادي.

أهم وأفضل البدائل التي يمكن استخدامها لأكياس "راني" يأتي على رأسها فوار الفواكه، والذي يبلغ سعر الكيس منه جنيه واحد فقط، وهو من الأدوية الآمنة تمامًا، ويتوافر بشكل كبير في جميع الصيدليات وشركات الأدوية، حسب تأكيد الصيدلانية.

وأوضحت كذلك أن أكياس "مالووكس بلاس" كذلك علاج قوي وفعال وسريع للحموضة، وسعر الكيس لا يتخطى جنيهين، وفي حال استخدام أقراص يمكن استخدام أقراص "جليكودال" استحلاب، والتي يبلغ سعر الشريط الذي يحتوي 10 أقراص منها 5 جنيهات، إضافة إلى أقراص الديسفلاتيل التي يبلغ سعر الشريط منها 7 جنيهات.