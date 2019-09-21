"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإن كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود"، والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها اليوم.

عرض المسرحية الكوميدية المتفائل على المسرح القومي، 9 مساء، وسعر التذكرة 30، 50، 70، 100 جنيه.

حفل فريق "ذا سيناترز"، على مسرح قاعة الحكمة في ساقية الصاوي، 8 مساء، وسعر التذكرة 100 جنيه.

حضرة أسياد الزار "هيلينج ميوزيك"، في مركز المصطبة، 9 مساء وسعر التذكرة 50 جنيها.

حفل فريق الدور الأول، في درب 1718، 8.30 مساء، وسعر التذكرة 100 جنيه.

حفل زجزاج في ساقية الصاوي، 7:30 مساء، وسعر التذكرة 47 جنيها.