طالب مرشّح الحزب الديمقراطي الأوفر حظاً للانتخابات التمهيديّة الأمريكيّة جو بايدن، أمس الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر نصّ محادثة هاتفيّة كشَفَ عنها عميلٌ في الاستخبارات الأمريكيّة "سي آي أيه"، وقد يكون دونالد ترامب طلب خلالها من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، تزويده معلومات حول عائلة بايدن.

وقال بايدن، في بيان، إذا كانت هذه الاتّهامات صحيحةً فإنّ ذلك يعني ألا حدود لنيّة الرئيس ترامب استغلال سُلطته وإهانة بلادنا"، مُطالباً الرئيس الأمريكي بالحدّ الأدنى بأن ينشر فورا نصّ المحادثة الهاتفيّة، حتى يتسنّى للشعب الأمريكي أن يحكم على ذلك بنفسه.

وأكّدت صحيفتا "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" الأمريكيتين، مساء أمس الأول الخميس أنّ المحادثة تتعلّق بأوكرانيا.

كان ترامب رفض بشدّة، أمس، الاتّهامات الموجّهة إليه بإجراء محادثة "محفوفة بالمخاطر" مع مسؤول في دولة أجنبيّة، مندّدا بالبلاغ الذي قدّمه في هذا الشأن عميل في الاستخبارات الأمريكيّة.

ولا تزال القضيّة غامضة في عدد من جوانبها، ووفق ما كشفته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فإنّ عميل الاستخبارات الذي أبلغ عن الواقعة، قال إنّ المحادثة كانت بين ترامب ومسؤول في أوكرانيا، يُرجّح أنّه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويرغب النوّاب الديمقراطيّون من جهتهم في معرفة ما إذا كان ترامب، طلب من نظيره الأوكراني تزويده معلومات من شأنها إلحاق الضرر ببايدن أو بأحد من أفراد عائلته، وعمل نجل بايدن هانتر، لصالح مجموعة غازية أوكرانية منذ 2014، حين كان والده نائبا للرئيس السابق باراك أوباما.