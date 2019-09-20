ترامب ينفي إجراء محادثة "محفوفة بالمخاطر" مع مسؤول أجنبي حول أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إن لا وجود لشيء يخجل به على الرغم من بلاغ تقدّم به عميل في الاستخبارات يتعلق، وفق الصحافة الأمريكية، بأوكرانيا وبوعد قطعه ترامب لمسؤول أجنبي مجهول الهوية، وغرّد الرئيس الأمريكي بأنّ "لا شيء مما قيل سيء"، واتهم ترامب "الديموقراطيين الراديكاليين المنتمين إلى اليسار وشركائهم في وسائل الإعلام المزيفة" بالتجاسر عليه.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يعتقدون أنني قمت بمحادثة (محفوفة بالمخاطر) مع مسؤول أجنبي، وذلك بالاستناد إلى التصريح المنحاز جداً لعميل الاستخبارات، مضيفا: "غريب أنّ أشخاصاً كثيرين سمعوا أو عرفوا بهذه المكالمة الملائمة والمحترمة تماماً، لم يتكلّموا. هل تعرفون لماذا؟ لأنّ شيئاً مما قيل لم يكن سيئاً، كان ممتازاً".

وقدّم العنصر المذكور بلاغاً رسمياً في الثاني عشر من أغسطس الماضي إلى المفتش العام لأجهزة الاستخبارات الأمريكية مايكل اتكينسون، الذي اعتبر بدوره أن المسألة حساسة بما يكفي لإبلاغ الكونجرس بها بشكل عاجل، فيما أكدت صحيفتا "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" الأمريكيتين، مساء أمس الخميس أنّ المحادثة تتعلق بأوكرانيا.

ومثل "اتكينسون"، أمس الخميس في جلسة مغلقة أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الذي يسيطر الديموقراطيون على غالبية مقاعده، فيما أعرب رئيس اللجنة آدم شيف عن أسفه في أعقاب الجلسة، وقال "إننا لم نحصل على أي إجابة لأنّ وزارة العدل ومدير الاستخبارات الوطنية لم يتيحوا للمحقق العام" الدخول في التفاصيل، مضيفا: "لا نملك البلاغ، ولا نعرف إذا كانت المعلومات الصحافية دقيقة أو لا".