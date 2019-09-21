أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، وجاءت تلك الوظائف على النحو التالي:

Data Center Admin-Senior Admin

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- الحصول على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر.

- خبرة من 3 إلى 8 سنوات في مجال تنفيذ ودعم مركز البيانات.

- امتلاك مهارات التواصل.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنـــــــــــا.

Branch Manager

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- الحصول على شهادة جامعية.

- خبرة بين 10 و13 سنة في مجال الخدمات المالية أو التجزئة.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنـــــــــــا.

Relationship Manager - Wealth / New Shoubra Branch

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- الحصول على شهادة جامعية.

- خبرة بين سنة و4 سنوات في المجال نفسه.

- امتلاك مهارات البيع.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنـــــــــــا.

Execution Senior Lawyer

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- الحصول على ليسانس حقوق.

- خبرة من 8-12 سنة في العمل القانوني، منها 6-8 سنوات على الأقل في العمل المصرفي في مجال اختصاصات الإدارة.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــا.