أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، وجاءت تلك الوظائف على النحو التالي:
Data Center Admin-Senior Admin
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- الحصول على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر.
- خبرة من 3 إلى 8 سنوات في مجال تنفيذ ودعم مركز البيانات.
- امتلاك مهارات التواصل.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنـــــــــــا.
Branch Manager
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- الحصول على شهادة جامعية.
- خبرة بين 10 و13 سنة في مجال الخدمات المالية أو التجزئة.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنـــــــــــا.
Relationship Manager - Wealth / New Shoubra Branch
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- الحصول على شهادة جامعية.
- خبرة بين سنة و4 سنوات في المجال نفسه.
- امتلاك مهارات البيع.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنـــــــــــا.
Execution Senior Lawyer
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- الحصول على ليسانس حقوق.
- خبرة من 8-12 سنة في العمل القانوني، منها 6-8 سنوات على الأقل في العمل المصرفي في مجال اختصاصات الإدارة.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــا.