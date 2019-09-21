تمكنت ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم، من القبض على صاحب مخبز بلدي بمنطقة محرم بك، لقيامه ببيع 35 طن دقيق بلدي مدعم في السوق السوداء والاستيلاء على ثمنها.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، تفيد قيام صاحب مخبز بلدي، بمنطقة محرم بك، بالتلاعب في كميات الدقيق البلدي المنصرفة للمخبز وبيعها في السوق السوداء.

وبمداهمة المخبز المشار إليه، ألقي القبض على المتهم وتبين قيامه بالتصرف في كمية تقدر قدرها 35 طن دقيق بلدي دون إنتاج فعلي للخبز محققا من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وجارى العرض علي النيابة العامة للتحقيق.