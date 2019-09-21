قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم، في تعليقه على العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد المؤسسات المالية الإيرانية، إنه يجب على واشنطن أن تفهم أن سياسة العقوبات فشلت.

وأضاف: "يجب على الأمريكيين الاعتراف بأن سياسة العقوبات هي سياسة فاشلة، إن الاستخدام المفرط لهذه السياسة وتحويل الدولار إلى نوع من الأسلحة جعلا سمعة الولايات المتحدة واقتصادها في المجتمع الدولي في وضع خطير"، وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشار موسوي، إلى أن العقوبات الأمريكية المعلنة مؤخرا لا يوجد فيها شيء جديد، واصفا إياها بأنها "العقوبات القديمة في شكل جديد"، موضحا أن الولايات المتحدة لم تعد بعد الآن الدولة الاقتصادية الكبرى الوحيدة في العالم

ودعا موسوي، بلدان العالم للتفكير في النظام الاقتصادي التجاري الجديد الذي سينخفض فيه تأثير الأعمال الأمريكية "العدوانية" على التنمية والتجارة الدولة الحرة إلى أدنى مستوى ممكن.

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، عن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على البنك الوطني الإيراني ومؤسسة التنمية، بعد الهجوم على منشأتي النفط السعودية التابعتين لـ"ارامكو" السبت الماضي، الأمر الذي تتهم به واشنطن طهران، وذلك بالرغم من أن إيران تنفي كل هذه الاتهامات.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات الجديدة بأنها "الأقوى" في تاريخ البلدين.