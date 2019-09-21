بدأت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية التونسية، اليوم، نظر الطعون في نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 15 سبتمبر الجاري.

وأوضح المتحدث باسم المحكمة، عماد الغابري، أن جلسات المرافعة علنية، ويتم خلالها الاستماع إلى أطراف النزاع الانتخابي، ومن المقرر إصدار الأحكام، بعد غد الاثنين على أقصى تقدير.

وكان مكتب الطعون الانتخابية في المحكمة، تلقى 6 طعون مقدمة من المرشحين: سيف الدين مخلوف، عبدالكريم الزبيدي، سليم الرياحي، ناجي جلول، يوسف الشاهد، وحاتم بولبيار.

جدير بالذكر، أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية أسفرت عن فوز كل من قيس سعيد ونبيل القروي، ومن المقرر إجراء جولة الإعادة في موعد أقصاه 13 أكتوبر المقبل.