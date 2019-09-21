احتلت مصر المركز الرابع ضمن البلدان أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019 "World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Report"، الذي صدر في شهر سبتمبر الجاري. وتقدمت مصر 9 مراكز لتحصل على المركز 65 سياحيا على مستوى العالم، بعد أن كانت تحتل المركز الـ74.

كما حققت نجاحا كبيرا فى مجال التسويق للسياحة والسفر، حيث تقدمت من المركز الـ60 إلى المركز الـ5 في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي، ووفقا للتقرير، تصدرت مصر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الاستدامة البيئية، والموارد الثقافية، وسفر رجال الأعمال، كما كانت أفضل الدول أداء فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة، والبنية التحتية والموانئ والموارد الطبيعية.