طالب عدد من النواب بالتصدي لأكاذيب وشائعات تنظم الإخوان الإرهابي، التي تزايدت مؤخرًا في محاولة للنيل الدولة ومؤسساتها والتقليل من الإنجازات التي شهدتها عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ومن نجاحها في التنمية والاستقرار والإصلاح الاقتصادي والسياسي، فيما أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك تواصل مع إدارة قمر "يوتلسات" الفرنسي لإغلاق قنوات التنظيم الإرهابي التي تبث من خلاله.

رسلان: السيسي أنقذ مصر من الفاشية الدينية.. والجيش صمام أمان مصر

وأعلن النائب أحمد رسلان رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، في بيان أمس، رفضه وبشكل قاطع الاتهامات والانتقادات الموجهة إلى الدولة ومؤسساتها ورئيسها من بعض الأشخاص والكيانات الوهمية والضعيفة التي لا وجود حقيقي لها في الشارع السياسي.

وأكد أن جميع الانتقادات والسموم والأكاذيب التي يبثها الهاربون والمتآمرون في الخارج في هذا الشأن لا أساس لها على أرض الواقع، مضيفًا: "الرئيس السيسي يحظى بشعبية كبيرة وكاسحة فهو الذي أنقذ مصر ومنطقة الشرق الأوسط من حكم الفاشية الدينية، وقواتنا المسلحة الباسلة هي صمام أمان للأمن القومي المصري والعربي، وخط أحمر لكل المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية".

اقتصادية النواب: الشعب يدرك أبعاد الحملة المفبركة على فضائيات وصفحات الإخوان لخداعهم

وقال النائب الدكتور محمد عبدالحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن هناك حملة ممنهجة من قبل الجماعات الإرهابية وأعداء الوطن قائمة على الفبركة والخداع والتزييف، من خلال الفضائيات المعادية للدولة بشكل واضح و"السوشيال ميديا"، التي تبث ليل نهار دعاية سلبية عن مصر ومؤسساتها، إلا أن الشعب يدرك حقيقتها وخداعها، ويرفض أي محاولة للهاربين والمتربصين للدخول بينهم وبين مؤسساتهم.

وطالب وكيل اللجنة الاقتصادية بضرورة أن تتكاتف جميع مؤسسات الدولة والبرلمان والنواب لتوضيح الصورة أكثر وكشف الخداع والأكاذيب والشائعات وكم المواد الإعلامية والدعائية المفبركة، التي يروّجها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب إيهاب غطاطي عضو مجلس النواب، لـ"الوطن"، بالتصدي بقوة لمروجي الشائعات، مؤكدًا ضرورة إجراء تعديل تشريعي لتشديد عقوبات الفبركة وترويج الأكاذيب التي تستهدف الأمن القومي، سواء في الشارع أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن ضرورة الرد على القنوات المأجورة خاصة قناة "الجزيرة" الكاذبة التي تخذ منهج الكذب أسلوبًا للعمل في كل ما يخص مصر، وما يقوض استقرار الدول العربية بشكل عام.

وقال محمد سليم عضو مجلس النواب، إن كم الفبركة والإدعاء والتزييف الذي خصصت له فضائيات الإخوان والجزيرة؛ بثها ما هو إلا محاولة محاولة يائسة، ومكشوفة لنشر مزيد من الشائعات وضرب الاستقرار الذي تعيشه مصر، إلا أنها لم تلق أي مصداقية بين المصريين.

"مكرم": نتواصل ثانية مع إدارة قمر "يوتلسات" للتعامل مع قنوات التنظيم الإرهابي

من جهة أخرى، قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك تواصل مع إدارة قمر "يوتلسات" الفرنسي بخصوص التعامل مع قنوات تنظيم الإخوان الإرهابي، المعادية للدولة التي تبث من خلال هذا القمر، مبينا أنه تم الاتفاق على إغلاق هذه القنوات وتصحيح الوضع إلا أنهم تراجعوا عن الاتفاق في اللحظات الأخيرة.

وأضاف "مكرم"، في تصريح خاص لـ"الوطن": "أرجو أن نحاول مرة ثانية، وتواصلنا مع السفير الفرنسي وأبدينا رغبة قوية بأن تكون هناك علاقة قوية مع الجهة المنوطة بهذا الأمر".

وكان جهاز حماية المستهلك، كشف في تقرير سابق، قدمه إلى المجلس الأعلى للإعلام قبل عدة أشهر، أن هناك 74 قناة غير مرخصة، تبث من الخارج إعلانات مضللة، داعيًا المجلس إلى التصدي لهذه القنوات.