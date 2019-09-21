أكدت الإمارات، اليوم، إعادة الترشح لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولية "الأيكاو" لدورة جديدة للفئة الثالثة للسنوات الثلاث المقبلة.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أن الإمارات تشارك في اجتماعات "الأيكاو" من خلال الهيئة بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير الاقتصاد سلطان، وأن الانتخابات تجرى خلال اجتماعات الدورة الـ 40 للجمعية العمومية خلال الفترة من 24 سبتمبر الجاري إلى 5 أكتوبر 2019 في "مونتريال" بكندا، بمشاركة وفود من 192 دولة الأعضاء فيها، إضافة إلى العديد من المنظمات الدولية، حيث تنظم الهيئة حفل الاستقبال على شرف الوفود المشاركة يوم 28 سبتمبر الجاري.

كانت الإمارات فازت بمقعد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي للمرة الأولى في عام 2007؛ ما أسهم في تعزيز البعد الدولي لدولة الإمارات في قطاع الطيران المدني منذ ذلك الحين.