نظمت كلية الطب البشري ببنها، حفل تعارف بالطلاب القدامى والجدد، مع بداية أول يوم دراسي للعام الجديد برعاية الدكتور مصطفى القاضي عميد الكلية، والدكتور محمد جودة وكيل الكلية لشؤون الطلاب، والدكتور عمرو الدخاخني منسق الأنشطة الطلابية بالكلية.

حضر حفل التعارف الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور خالد عيسوي منسق الأنشطة الطلابية للجامعة والدكتورة إيمان البيطار وكيل الكلية للدراسات العليا، حيث تم خلال الحفل تعريف الطلاب بالجداول الدراسية وأنظمة الدراسة والأنشطة الطلابية بالكلية، كما تم الاحتفال مع الطلاب بالأنشطة الترفيهية المقامة من غناء وألعاب ترفيهية.

فيما شكر عميد الكلية ووكيلها لشؤون الطلاب ومنسق الأنشطة الطلابية موظفي رعاية الشباب على ما تم بذله من استعدادات لتنظيم هذا الحفل، مؤكدا على أهمية دعم رعاية الشباب للطلاب، والتعاون الكامل معهم.