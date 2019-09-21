أعلن البنك المركزي خفض سعر الفائدة على الشهادات والأوعية الادخارية الأخرى من ودائع وحسابات توفير وقروض منذ بداية الشهر الحالي بنسبة 1.5%.

وتستعرض "الوطن" لقرائها أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير في البنوك المختلفة على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري

- الحد الأدنى لفتح الحساب بالجنيه المصري 1000 جنيه.

- الحد الأدنى لاحتساب الفائدة بالجنيه المصري 3001 جنيه.

- الأوراق المطلوبة "نسخة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للأجانب - تقديم شهادة ميلاد الرقم القومي للقصر".

- سعر العائد على حساب التوفير الشهري يصل إلى 10.70%، والسنوي 11.25%، والربع سنوي 10.80%، والنصف سنوي 10.95%.

بنك مصر

- الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 1500 جنيه.

- يمكن إصدار بطاقة ائتمانية بضمان الحساب.

- يمكن فتح الحساب بأسماء القصر وبأسماء مشتركة.

- سعر الفائدة للشريحة من 1500 حتى 5000 جنيه تكون 7.5% للعائد الشهري، و7.75% للعائد الربع سنوي، و7.8% للعائد النصف سنوي، و8% للعائد السنوي.

- سعر الفائدة للشريحة من 5000 حتى 50 ألف جنيه تكون 8% للعائد الشهري، و8.25% للعائد الربع سنوي، و8.3% للعائد النصف سنوي، و8.5% للعائد السنوي.

- سعر الفائدة للشريحة من 50 ألف حتى 250 ألف جنيه تكون 8.5% للعائد الشهري، و8.75% للعائد الربع سنوي، و8.8% للعائد النصف سنوي، و9% للعائد السنوي.

بنك التنمية الصناعية

- الحد الأدنى لفتح الحساب 500 جنيه.

- سعر الفائدة النصف السنوية تصل إلى 11%.

- سعر الفائدة السنوية تصل إلى 11.25%.

البنك العربي الإفريقي

- الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه.

- يمكنك إصدار بطاقات الائتمان "فيزا ـ وماستركارد" بضمان الحساب.

- سعر الفائدة للشريحة من 5 آلاف حتى 100 ألف جنيه تكون 9% للعائد الشهري والربع سنوي، و10% للعائد السنوي.

- سعر الفائدة للشريحة من 100 ألف حتى 500 ألف جنيه تكون 9.5% للعائد الشهري والربع سنوي، و10.5% للعائد السنوي.

بنك الكويت الوطني

- يفتج الحساب لمن يبلغ عمره 21 عاما وما فوق.

- تحتسب الفائدة على أدنى رصيد متوفر في الحساب وإيداعه في حسابك ربع سنويًا ابتداءً من 5 آلاف جنيه.

- سعر الفائدة لحساب التوفير العادي 5.5% للعائد الربع سنوي.

- سعر الفائدة لحساب التوفير المميز 5.5% للعائد الربع سنوي، و7% للعائد السنوي.

البنك التجاري الدولي

- الحد الأدنى للرصيد لفتح حساب التوفير بالجنيه المصري 20 ألف جنيه.

- المستندات المطلوبة "صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، أو جواز سفر ساري للأجانب - إيصال مرافق حديث- وثيقة إثبات مصدر للدخل - وثيقة إثبات عنوان دائم للأجانب".

- سعر الفائدة للشريحة من 50 ألف حتى 100 ألف جنيه تكون 4% للعائد الشهري، و4% للعائد الربع سنوي.

- سعر الفائدة للشريحة من 100 ألف حتى 150 ألف جنيه تكون 1.25% للعائد اليومي، و4.25% للعائد الشهري، و4.25% للعائد الربع سنوي.

- سعر الفائدة للشريحة من 150 ألف حتى 200 ألف جنيه تكون 1.25% للعائد اليومي، و4.5% للعائد الشهري والربع سنوي.

بنك كريدي أجريكول

- الحد الأدنى لفتح الحساب 3 آلاف جنيه أو ما يعادله.

- المستندات المطلوبة "استمارة فتح حساب - صورة من الرقم القومي - إيصال مرافق".

- سعر الفائدة لحساب التوفير 4.25% للعائد الربع سنوي، و4.5%للعائد السنوي.

بنك التعمير والإسكان

- الحد الأدنى لاحتساب العائد 500 جنيه.

- يجوز الاقتراض بضمان إيداعات الحساب حتى 90% من قيمتها.

- المستندات المطلوبة "بطاقة رقم قومي أو جواز سفر للأجانب المقيمين - إيصال مرافق - مستند إثبات جهة العمل - نموذج التوقيعات الخاص بالعميل".

- سعر الفائدة للشريحة من 500 جنيه حتى 10 آلاف جنيه تكون 7.25% للعائد الشهري، و7.5% للعائد الربع سنوي، و7.75% للعائد النصف سنوي، و7% للعائد السنوي.

- سعر الفائدة للشريحة من 10 آلاف حتى 100 ألف جنيه تكون 7.5% للعائد الشهري، و8% للعائد الربع سنوي، و8.5% للعائد النصف سنوي، و8% للعائد السنوي.

بنك بلوم مصر

- الحد الأدنى لفتح الحساب 1000 جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

- المستندات المطلوبة "صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، أو جواز سفر ساري للأجانب - إثبات عنوان أو وظيفة في حالة اختلافها عن المدون بمستند تحقيق الشخصية".

- سعر الفائدة 8% للعائد الشهري، و8.25% للعائد الربع سنوي، و8.5% للعائد النصف سنوي، و9% للعائد السنوي.

بنك الإسكندرية

- الحد الأدنى لفتح الحساب 1000 جنيه.

- تحتسب الفائدة سنويا.

- المستندات المطلوبة "النموذج الخاص بفتح الحساب - بطاقة الرقم القومي سارية".

- سعر الفائدة للشريحة من 1000 حتى 10 آلاف جنيه تكون 4%.

- سعر الفائدة للشريحة من 10 ألاف حتى 100 ألف جنيه تكون 4.75%.

- سعر الفائدة للشريحة من 100 ألف حتى 300 ألف جنيه تكون 5.75%.

- سعر الفائدة للشريحة من 300 ألف حتى مليون جنيه تكون 5.75%.