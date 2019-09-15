أعلن البنك المركزي خفض سعر الفائدة على الشهادات الإدخارية والأوعية الإدخارية الأخرى من ودائع وحسابات توفير منذ بداية الشهر الجاري بنسبة 1.5%.

وتستعرض "الوطن" لقرائها أبرز البنوك التي تقدم عائد ثابت على الشهادات الادخارية، ويتميز هذا النوع من الشهادات بضمان حق العميل بمجرد شراء الشهادة بالحصول على سعر فائدة ثابت دون تغيير، وذلك على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري

يقدم عائد بنسبة 14.25% على الشهادة ذات العائد الربع سنوي أي كل 3 سنوات.

بنك مصر

يقدم عائد شهري بنسبة 14% على الشهادات الادخارية الثابتة، وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

بنك القاهرة

يقدم عائد شهري على الشهادة الادخارية بنسبة 11.5%، وتصل مدة الشهادة 3 سنوات.

البنك التجاري الدولي

يقدم عائد شهري على الشهادات بنسبة ​09.50%، وتصل مدة الشهادة 3 سنوات، كما يقدم عائد ربع سنوي بنسبة ​09.75%، وعائد نصف سنوي بنسبة ​10.00%.

البنك العربي الإفريقي

يقدم عائد شهري على الشهادات بنسبة 11.75%، وتصل مدة الشهادة 3 سنوات، كما يقدم عائد ربع سنوي بنسبة 11.87%، وعائد نصف سنوي بنسبة 12.125%.

بنك HSBC

يقدم عائد سنوي بنسبة 11.25% على الشهادات متوسطة الأجل.