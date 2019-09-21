فيديو.. لحظة تحرير الطفل جرجس المختطف في أسيوط

تنشر الوطن فيديو يسجل لحظات مداهمة الشرطة من ضباط الأمن الأمن ومباحث سوهاج، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، لوكر عصابة في أسيوط التي اختطفت الطفل جرجس وديع 14 عاما، من والده بمحافظة سوهاج، وطلبت مليوني جنيه فدية.

وتمكنت القوات تحت قيادة اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج، من ضبط تحرير الطفل دون اي اصابات، وضبط المتهمين.

ذكرت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث الجنائية أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من والد الطفل لمركز المراغة باختطاف ابنه وتلقيه اتصالا بطلب فدية قيمتها مليوني جنيه، وجرى إخطار اللواء حسن محمود بتفاصيل ما جاء على لسان الأب، الذي أمر بتحرير محضر بالواقعة، وسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وأخطر اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بما جاء على لسان الأب، وما ورد في تحريات المباحث، وشكل فريقا من مفتشي الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بسوهاج، تحت قيادة اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث، وجاءت خطة البحث كالتالي: "فحص المشتبه فيهمم.. ومراجعة الكاميرات القريبة من مكان تحرك الطفل وخط سيره.. فحص علاقات وخلافات والد الطفل.. تتبع رقم الهاتف الذي أجرى منه أحد المتهمين الاتصال".

وبعد مرور 48 ساعة.. تمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين، وتبين أن اثنين منهم من جيران والد الطفل، وأن لديهما معلومات عن أن والده لديه ثروة طائلة تقدر بـ15 مليون جنيه من الآثار، فاتفقا مع 4 آخرين وسيدة من أسيوط، لتنفيذ الواقعة، واستدراج الطفل واختطافه وطلب فدية، وتمكن المتهمون من تنفيذ واقعة خطف الطفل واحتجازوه في منزل أحد المتهمين بقرية بمحافظة أسيوط.وانطلقت مأمورية من المباحث، وتمكنت من تحرير الطفل، وضبط المتهمون، وجرى التحفظ عليهم، وأمر اللواء حسن محمود مدير الأمن، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.