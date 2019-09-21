لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما أصيب عشرات آخرون، أثر وقوع انفجار في مصنع للألعاب النارية بمدينة "إيتاه" في ولاية "أتر برديش" الهندية.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، اليوم، أن الانفجار تسبب في تدمير المنزل الذي يوجد به المصنع، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك العديد من الأشخاص تحت الأنقاض، ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وفي جارتها الباكستانية، أصيب نحو 13 شخصا، أثر انقلاب حافلة ركاب واصطدامها بمقطورة، على أحد الطرق في مدينة "ميناوالي" الباكستانية.

وذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية، اليوم، أن الحادث وقع عندما كانت الحافلة متجهة من مدينة "كراتشي" إلى مدينة "روالبندي"، مشيرة إلى أنه جرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات، من أجل تلقي العلاج حيث أن ثلاثة منهم حالتهم خطيرة.

وفي الولايات المتحدة، لقي أربعة سائحين مصرعهم، وأصيب 31 آخرون، اليوم، أثر انحراف حافلتهم التي كانت تسير على طريق سريع بجنوب ولاية "يوتا" الأمريكية.

وقال مصدر بشرطة المرور للولاية - وفقا شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن خمسة مصابين من السائحين الذين يتحدثون الصينية في حالة حرجة، ومن المحتمل أن ترتفع حصيلة الضحايا.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أن الحادثة وقعت بالقرب حديقة "برايس كانيون الوطنية"، وتعتقد السلطات أن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها حيث انقلبت وتحطمت، مشيرة إلى أن سائق الحافلة وهو أمريكي الجنسية نجا من الحادث، حيث تحقق السلطات في احتمال وجود مشكلة تقنية أدت إلى وقوعه.

جدير بالذكر، أن نحو 87 ألف سائح صيني زاروا ولاية "يوتا" الأمريكية العام الماضي، حيث يأتون في مقدمة أعداد السائحين الذين يزورون الحدائق الوطنية الخمس بالولاية.