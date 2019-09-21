انتقدت شركة صناعة الطائرات "إيرباص"، بشدة، اليوم، قرار الحكومة الإسبانية تفضيل شركة "اندرا" للصناعات الإلكترونية الدفاعية، كمنسق للصناعة الإسبانية في صلب برنامج طائرة القتال الأوروبية المستقبلية.

وكانت إسبانيا انضمت في يونيو 2019 إلى البرنامج الفرنسي الألماني لـ"نظام القتال الجوي المستقبلي" (سكاف) الذي سيشمل في أفق 2040 طائرة قتال جديدة وأقمار صناعية وطائرات مسيرة ومعدات عسكرية أخرى.

وفي نهاية أغسطس الماضي، عهد بتنسيق الصناعيين الإسبان في برنامج سكاف لمجموعة الصناعات الإلكترونية الدفاعية "اندرا" على حساب شركة "إيرباص إسبانيا"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وذكر المدير التنفيذي الجديد للمجموعة الأوروبية جيوم فوري، في مقابلة مع صحيفة "ال كونفيدنسيال" الإسبانية الاقتصادية الإلكترونية، أن إيرباص التي تقوم بتجميع معظم الطائرات العسكرية في إسبانيا، تعمل على برنامج سيكاف منذ بداياته، معتبرا أنه "يصعب تصور أن ندخل في مرحلة تصميم نظام (سكاف) صناعيا مثل شركة اندرا التي هي بعكس إيرباص لا تملك كفاءة في الطائرات والطائرات المسيرة والأقمار الصناعية بل فقط في التجهيزات وأجهزة الاستشعار".

وأضاف فوري، "لا يمكن أن نطلب من صانع إطارات أو حواسيب صنع سيارة. ما نحتاجه هو صانع سيارات".

وكان فوري أجرى هذا الأسبوع جولة في إسبانيا لمحاولة ثني الحكومة عن قرارها، لكن في مقابلة للصحيفة الإلكترونية ذاتها الأربعاء الماضي، مع بداية هذه الجولة، لم يترك وزير الدولة الإسباني للدفاع انخيل اوليفاريس الكثير من الأمل في حدوث تراجع على الأقل في الأمد القصير.