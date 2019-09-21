انطلقت أول أيام عروض الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى، مساء أمس، حيث شهد المهرجان عرض الفيلم الفرنسي "Song Without a Name" للمخرجة ميلينا ليون، ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وتظل الأحداث الحقيقية هي وقود صناع السينما، ركنت المخرجة ميلينا ليون في تجربتتها الأولى بالأبيض والأسود في فيلم "Song Without a Name" إلى قصة حقيقية حول بعض العيادات الوهمية التي تختطف الأطفال فور ولادتهم وتهريبهم إلى الخارج، وهي القضية التي تورط بها عدد من المسؤولين والأسماء الكبرى في بيرو.

عرض الفيلم للمرة الأولى في مسابقة نصف شهر المخرجين بالدورة الـ72 من مهرجان كان السينمائي.

تبدأ الأحداث مع السيدة الحامل "جورجينا" التي تضع طفلتها في أحد عيادات الإنجاب، ولكن لا يتسنى لها حتى حمل طفلتها الرضيعة، لتقع ضحية تلك المافيا، لتخوض برفقة زوجها رحلة للعثور على ابنتها يكون الفشل حليفها ادائم، رغم المساعدة التي تلقتها من أحد الصحفيين الذي قاد حملة للكشف عن ذلك التنظيم الإجرامي.

وافتقد العمل الكثير من العناصر الفنية سواء على مستوى التصوير أو القصة نفسها التي جاءت سطحية إلى حد كبير.