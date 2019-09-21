لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 15 آخرين في تصادم أتوبيسين أعلى كوبري "عرابي" بشبرا الخيمة، وجرى نقل الجثتين والمصابين للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إيهاب مرزوق مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية بوقوع حادث تصادم ومصابين على كوبري أحمد عرابي بشبرا.

انتقلت أجهزة الأمن والمرور، وتبين وقوع الحادث بين أتوبيسين لنقل الركاب بسبب السرعة الزائدة، حيث انحرف أحد الأتوبيسن على الآخر، ما تسبب في تصادمهما ما أسفر عن إصابة 15 ووفاة حالتين.

جرى نقل المتوفين والمصابين للمستشفى، وتمكنت أجهزة المرور من إعادة حركة المرور بالكوبري لطبيعتها بعد تعطل دام ساعة.