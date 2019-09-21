أصيب 10 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق أبوالمطامير-كفر الدوار، أمام قرية كوم الفرج بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبو المطامير، بوقوع حادث تصادم على طريق "أبو المطامير-كفر الدوار" بقرية كوم الفرج.

انتقل النقيب محمد السعدني رئيس نقطة كوم الفرج، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، لمكان الحادث، وتبين أنه أثناء سير إحدى السيارات الميكروباص الصغيرة، ومرورها من فتحة مطب على الطريق اصطدمت بالسيارة المقابلة.

أسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص من مستقلي السيارتين، وتم نقل المصابين لمستشفيات أبو المطامير والشاملة بكفر الدوار والجامعة بالإسكندرية، لتلقى العلاج اللازم.

حرر محضر بالحادث للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات.