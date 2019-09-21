هيئة الانتخابات التونسية تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من مرشحي الرئاسة

قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، اليوم، إنها تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، وتحرص على حسن تطبيق القانون الإنتخابي.

وأوضحت محامية الهيئة سمية بن عبدالرحمن، في تصريح صحفي، أن أبرز الطعون المقدمة على نتائح الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية تعلقت بالإشهار السياسي وظهور مرشحين على قنوات تلفزيونية خارج التوقيت المسموح لهم به؛ والمحدد بموجب قرار بين هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، معتبرة أن المسألة لم تؤثر على إرادة الناخب وعلى النتائج التي أفرزها الصندوق.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت مرور كل من المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت جولتها الأولى في 15 سبتمبر الجاري.

فيما تلقت المحكمة الإدارية 6 طعون على نتائجها، مقدمة باسم المرشحين سيف الدين مخلوف وعبدالكريم الزبيدي وسليم الرياحي وناجي الجلول وحاتم بولبيار ويوسف الشاهد، وبدأت النظر فيها اليوم.