لخدمة 2000 طالب.. افتتاح معرض "حياة كريمة" لتوفير الزي المدرسي بدسوق

افتتحت الدكتور بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، المعرض السنوي للملابس المدرسية والكتب ومستلزمات التعليم بالمراحل التعليمية المختلفة المجاني، والذي يخدم قرابة 2000 طالب بمدارس دسوق، ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور غادة النحاس، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، ومصطفى مرعي، مدير عام إدارة دسوق التعليمية التعليمية، وبحضور مجلس أمناء الإدارة، وعدد من التنفيذيين والشعبيية، ووكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وقالت "كشك" إن الهدف من إقامة المعارض الخيرية، لمستلزمات المدارس والملابس الجاهزة توفيرها للطلاب المنتمين للأسر الفقيرة والأشد فقراً، لافتة إلى أن ذلك النهج بدأته الوزارة منذ العام الماضي، معربة عن شكرها لكل المشاركين من العاملين بالتربية والتعليم والأهالي ولمدير الإدارة التعليمية بدسوق.

وأوضحت أن المعرض الخيري يضم الملابس المدرسية للأعمار بالمراحل التعليمية المختلفة إضافة لعدد كبير من قطع الملابس، ومستلزمات وأدوات تعليمية وهدايا وأحذية وحقائب وكتب وكشاكيل، مؤكدة على دور الإدارة والمؤسسات الحكومية وغيرها فى المشاركة المجتمعية الفعالة في بناء ونهضة المجتمع، مقدمة الشكر للجميع على الجهد المبذول في العمل الخيري التطوعي، مشيرة إلى أن تلك المعارض ستقام طوال العام الدراسي.

كما أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم على الدور المحوري والبارز لإدارة دسوق التعليمية في القضاء على ارتفاع الأسعار، ومشاركة فئات المجتمع وطبقاته المختلفة من خلال إقامة المعارض الخيرية، وتوفير المنتجات والأدوات المدرسية اللازمة بالمجان.