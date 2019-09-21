صور.. الجالية المصرية تستقبل السيسي في نيويورك: رسالة لأعداء الوطن

بالأعلام واللافتات التي تحمل عبارات الترحيب، اجتمع عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بنيويورك، الأمريكية، للاحتفال بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الولاية الأمريكية، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74، التي تنطلق فعاليات جلساتها يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت إيمان وهمان، إحدى أبناء الجالية المصرية في أمريكا ومن منظمي الاحتفالية، إن أبناء الجالية المصرية بأمريكا حرصوا على الحضور لاستقبال الرئيس السيسي لحظة وصوله كرسالة دعم وتأييد له أمام العالم كله.

وتستعد الجالية المصرية للتجمع أمام مقر الأمم المتحدة صباح يوم الـ24 من سبتمبر الجاري، المقرر أن يلقي فيه الرئيس السيسي كلمته بأعمال الجمعية الـ74، لاستقبال الرئيس بحفاوة كبيرة كما حدث لحظة وصوله إلى مقر إقامته الحالي، حسب قول وهمان.

وحرصت الجاليات على الحضور مبكراً قبل وصول الرئيس إلى مقر إقامته بولاية نيويورك، وأحضر بعضهم أطفالهم الصغار حاملين الأعلام ومرددين النشيد الوطني، وحسب تصريحات وهمان لـ"الوطن" اعتادوا على ذلك الاستقبال منذ سنوات في كل زيارة للرئيس إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الرئيس والتأكيد على أن خلفه شعبا بأكمله في الداخل والخارج ونفي ما يشاع من مؤامرة على الدولة المصرية.

وأقام أبناء الجالية المصرية، حفل عشاء كبير اجتمعت فيه العائلات المصرية من مختلف الولايات الأمريكية، احتفالاً بزيارة الرئيس إلى أمريكا.

ماجد أحمد، أحد أبناء الجالية المصرية بأمريكا، يقيم بولاية نيويوك قبل نحو 15 عاما، اعتاد المشاركة في احتفالات استقبال الرئيس السيسي للولايات المتحدة منذ توليه الحكم في 2014، وحسب تعبيره، رغم بعد السنوات إلا أن حب مصر يظل دائما داخل كل مصري، معتبرا ذلك واجباً عليهم وأحد فرصهم في التعبير عن انتمائهم لوطنهم.

ماجد الذي يعمل في مجال السياحة بولاية نيويورك الأمريكية، أكد لـ"الوطن" أن استقبالهم للرئيس السيسي رسالة منهم لأعداء الوطن ومروجي الشائعات إلى أنهم في ظهر جيشهم ورئيسهم حتى يرى العالم أكاذيبهم، حسب وصفه.