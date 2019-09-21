قال السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص منذ توليه الحكم على حضور الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، لهدفين، الأول أن الجمعية تمثل مسرحا عالميا يستطيع أن يطرح فيه الرؤية المصرية نحو القضايا المتعددة، أما الهدف الثاني فيتمثل في الالتقاء بعدد كبير من رؤساء الدول بهدف بحث القضايا العربية والأفريقية.

وأضاف الشويمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "Dmc"، أن الرئيس السيسي بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي هذا العام، حريص على أن يقدم صورة للعالم، بإن أفريقيا هي فرصة كبيرة للتنمية، ولتحقيق هذا الغرض لا بد من القضاء على الإرهاب والفساد.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الرئيس سوف يطرح رؤية لمطالب أفريقيا بالنسبة للتنمية والقضاء على الإرهاب، موضحا أنه بالنسبة للتنمية سيطلب من الدول المتقدمة مساعدة أفريقيا بضخ الاستثمارات، التي تحتاج العديد من من المساعدة للقضاء على البطالة مما يساعد في القضاء على الإرهاب.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستشتمل على محاور التنمية الأفريقية والإرهاب والاستقرار ووقف الاقتتال في سوريا واليمن، إضافة إلى التهديدات الحوثية للسعودية، ووقف استفزاز إيران الدول العربية، إلى جانب بحث تطورات القضية الفلسطينية.