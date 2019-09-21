"ظل الحكايات".. جديد مسرح الغد في أكتوبر المقبل

قال المخرج سامح مجاهد مدير فرقة "مسرح الغد" التابعة للبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تجري حاليا بروفات العرض المسرحي "ظل الحكايات" من إخراج عادل بركات، والمنتظر افتتاحه من النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل على مسرح الغد بالعجوزة.

ويقول عادل بركات مخرج العرض إن "ظل الحكايات" ليست مجرد سرد للحكايات وإنما هي انعكاس لذواتنا، وهي رحلة في عالم فانتازي من خلال الأحلام والكوابيس التي يشعر بها الإنسان.

" ظل الحكايات" من بطولة رامي الطمباري، عبير الطوخي، محمود الزيات، خالد محايري، ديكور وملابس محمد فتحي، موسيقى وألحان صلاح مصطفى، ومن تأليف وأشعار ابراهيم الحسيني وإخراج عادل بركات.