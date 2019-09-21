استعرض المخرج التليفزيوني تامر الخشاب، مقطع فيديو استخدمته قناة الجزيرة القطرية أمس على شاشتها، وأشارت إليه على أنه جزء من مظاهرات في أحد الشوارع بمحافظة الإسكندرية، حيث علق عليها قائلًا: "إحنا بنعيش ثورة إلكترونية كوميدية".

وأوضح أن هذا الفيديو كان في الأساس لزفة بلدي في الشارع، حيث كان عددًا من الأشخاص يسيرون وسط سيارات تحمل "عزال" العروس في فرح شعبي، وسط رقص الشباب.

وتابع: "دي عربيات العفش، إحنا عندنا العزال أو اللي بيسموه العفش لازم يكون فيه زفة بلدي، ده حتى يوم الكحك بيتعمل زفة بلدي، قناة الجزيرة بقى تقوم واخدة مقطع من ده وتعمل هتافات جوه الاستوديو، وتقصد تحرك الصورة شوية عشان يبان إن الشرطة بتجري وارهم".