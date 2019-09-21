قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الرئيس السيسي استلم مصر في حالة عزلة عن قارة إفريقيا، موضحًا: "كنا شبه منبوذين".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية آية عبدالرحمن مقدمة برنامج "الآن"، عبر شاشة "extra news"، أن علاقة مصر بإثيوبيا تأثرت بسبب اجتماع أداره المعزول محمد مرسي مع عدة أطراف تحدثوا خلاله عن كيفية خداع أديس أبابا والتآمر على قصفها بسبب ملف نهر النيل.

وتابع أن الوضع تغير في عهد الرئيس السيسي، حيث أصبح يترأس الاتحاد الإفريقي بإجماع أعضائه، وباتت مصر تقود القارة وعادت إلى حضن القارة، لأنها أصبحت تبني وتعمل على أساس أن القارة جزء واحد.

وتحدث الحسيني عن علاقات مصر الخارجية، قائلًا إن الاستثمار الأجنبي فيها كان بالسالب في عهد الجماعة الإرهابية: "وكان عندنا دول إفريقيا قافلة علينا مياه ونور مش بيتكلموا، وكان عندنا أشقاء عرب بيسألوا مصر بيحصل إيه، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي مكناش بناخد فيزا لكن الناس كانت بتضطر تعمل لجوء عشان محدش هيقبلهم".

وأشار الحسيني، إلى أن كل هذه الأوضاع تغيرت في أعقاب ثورة 30 يونيو، حيث عادت مصر إلى المنطقة العربية مرة أخرى: "قعدنا نلف أمريكا وأوروبا والدول العربية والإفريقية ونكلمهم عشان البنوك تقف على رجلها".