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السعودية: دفعنا 14 مليار دولار في المجالات الإنسانية في اليمن

السعودية: دفعنا 14 مليار دولار في المجالات الإنسانية في اليمن

بايدن وترامب يتبادلان الاتهامات بشأن علاقة كل منهما بأوكرانيا

بايدن وترامب يتبادلان الاتهامات بشأن علاقة كل منهما بأوكرانيا

"أمن الدولة" تبدأ التحقيق في مواجهات الأمن مع عناصر إرهابية في المطرية

"أمن الدولة" تبدأ التحقيق في مواجهات الأمن مع عناصر إرهابية في المطرية

عاجل.. زلزال بقوة 4.4 ريختر شرق القاهرة دون خسائر مادية أو بشرية

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مصادر أمنية: الـ"آر بي جى" المضبوط في وكر حسم بالمطرية مهرب من الخارج

مصادر أمنية: الـ"آر بي جى" المضبوط في وكر حسم بالمطرية مهرب من الخارج

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وزارة الري تعلن عن 46 وظيفة شاغرة.. الشروط والتفاصيل

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