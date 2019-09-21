قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر بها 100 مليون مواطن ومن الوارد أن يحزن أو يغضب بعضهم بسبب أي شيء؛ بينما يقوم أفراد جماعة الإخوان الإرهابية و6 أبريل بالتآمر على مصر ولم يتوقف منذ عام 2013.

وأضاف "موسي" خلال تقديمه لبرنامجه "على مسئوليتي" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن ثورة 25 يناير 2011 بدأت بدعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعقبها ثورة 30 يونيو 2013 وكانت الثورة الأكبر والأهم "اللي محصلش زيها ولا هيحصل زيها وكانت نهاية الثورات"، موضحا أن الشعب المصري العظيم قد أسقط دعوات الإرهابيين للتظاهر "كانوا مستنين ينزل 3 أو 4 مليون واحد في الشوارع".

وأكد الإعلامي أن وعي الشعب المصري هو من أفشل دعوات جماعة الإخوان الإرهابية "مكانوش بيراهنوا على 400 واحد في ميدان التحرير و100 واحد في شارع البطل أحمد عبدالعزيز أو 800 في شارع 45 بالإسكندرية.. وبقولكم الحقيقة بالظبط وفشلوا علشان هناك شعب عظيم فاهم الرسالة"، مشيرا إلى أن الشرطة المصرية قد تعاملت بحرص وحنكة وخطة محترفة لعدم إعطاء الفرصة لتنظيم الإخوان الإرهابي لقتل أي شخص وإلحاق ذلك العمل بوزارة الداخلية.