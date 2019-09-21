قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك عدة صفحات غير حقيقية منسوبة إلى رموز المجتمع ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، حيث ذكر أن هناك صفحات منسوبة إليه بخلاف صفحته الرسمية بها منشورات مناهضة للدولة ومحرضة على البلبلة وتحاول إثارة الفوضى وهو غير مسؤول عنها ولا يعلم عنها شيئا.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، أنه تم إبلاغ السلطات المختصة والمعنيين بالأمر وجارٍ تتبع مصدر هذه الصفحات، موضحا: "هيجيبوهم بمشيئة الله، اللي منهم في مصر هيتجاب، واللي مش في مصر جاري اتخاذ الإجراءات".

وتابع: "أنا آخر واحد ممكن تتخيله يطعن في جيشه أو رئيسه أو دولته أو أزهره، أو أي طيف من أطياف هذا الوطن المفدى".