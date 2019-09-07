فيديو.. خالد الجندي يكشف عن فضائل صيام يوم عاشوراء

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن يوم عاشوراء مناسبة دينية حث على صيامه النبي، صلَّ الله عليه السلام، موضحًا أن قصة تعظيمه تتلخص في أن النبي، عندما جاء من مكة إلى المدينة، وجد اليهود يصومون هذا اليوم، وعندما سألهم، قالوا إنه اليوم الذي نجى فيه الله سيدنا موسى من الغرق.

وأضاف "الجندي"، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن النبي محمد، قال: نحن أولى بموسى منهم، فصام وأمر الناس بصيامه، مشيرًا إلى أن النبي، صلَّ الله عليه وسلم، احتسب أن صيام عاشوراء يكفر سنة قبله.

وتابع: "صيام تاسوعاء هو سُنّة، نظرها النبي، صلَّ الله عليه وسلم، ومن يتبع سنته، يكن من الفائزين، ويشفع له يوم القيامة".