نظمت جمعية فتيان وفتيات الكشافة، اليوم السبت، حملة لجمع المخلفات والمقذوفات البحرية شواطئ جزيرة مجاويش بمدينة الغردقة مع عمال الجمعية تزامنا مع اليوم العالمي للنظافة.

نظمت الحملة بالتعاون مع جمعية "هيبكا" ومجمع إعلام الغردقة، بمشاركة مديرية الشباب والرياضة، وجمعية فتيان وفتيات الكشافة، وبعض الفنادق السياحية مبادرة لتنظيف شواطئ جزيرة مجاويش تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للنظافة.

وتهدف الحملة إلى رفع الوعى بأهمية حماية الحياة البحرية من التلوث، خاصة بالمخلفات البلاستيكية، إضافة إلى التعريف بأهمية المحميات الطبيعية، ودورها في الحفاظ على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي للتحقيق التنمية المستدامة.

وتعد جزيرة مجاويش من أشهر جزر محافظة البحرالأحمر التي تمتلك شاطئ رملي، وتحدها الشعاب المرجانية، وتقع جنوب مدينة الغردقة، وتسكنها الطيور البحرية المهاجرة مثل النورس.

ونجحت الحملة في جمع 2 طن من المخلفات والمقذوفات البحرية على جزيرة مجاويش.