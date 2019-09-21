قال وزير الخارجية إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية التي تُجرى حاليا سيكون لها شق ثنائي وشق آخر مرتبط بالجمعية العامة للأمم المتحدة وفعالياتها، حيث سيكون هناك لقاءات بين الرئيس وبين رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى التي تستثمر في مصر، والشركات الكبرى التي لديها رغبة في الاستثمار أيضًا.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن السيسي يهدف إلى تعريف المجتمع الأمريكي بالفرص المتاحة في مصر من أجل الاستثمارات، كما سيجري لقاءات عديدة على المستوى الرسمي.

وأشار وزير الخارجية إلى أن السيسي لن يتحدث عن مصر فقط، بل سيتحدث كونه رئيسًا للاتحاد الأفريقي، وسيتحدث عن المواقف الأفريقية في بعض القضايا، وهناك اهتمام كبير للغاية بالسيسي هناك، وطلبات عديدة لعقد لقاءات ثنائية مع السيسي من قادة الدول، من أجل مناقشة التحديات والقضايا سواء الإقليمية والدولية، وطرح الرؤية المصرية ومعالجتها.

وأوضح أن السيسي سيشارك في القمم التي ستعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، مثل القمة الخاصة بالصحة والمناخ والتنمية الاقتصادية، مضيفًا: "هو برنامج حافل وهناك اهتمام بتواجد الرئيس، ومش قادرين نلبي كل الطلبات الخاصة بلقاء الرئيس من زعماء الدول".