الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

تقرأ في عدد "الوطن" غدا، "السيسي يحمل رؤية مصر عن التنمية ومكافحة الإرهاب إلى الأمم المتحدة.. وقمة مع ترامب غدا"، و"المصريون يواجهون ثالوث الشر.. إعلام مفبرك.. إخوان هاربون.. ومقاول كاذب".

قيادات القطاع في ندوة "الوطن الاقتصادي": "التأجير التمويلي آلية مبتكرة لدعم الاستثمار وانخفاض الوعي وخطف الكوادر أبرز تحدياته".

كما تقرأ حوارا خاصا مع الفنان العالمي "مينا مسعود" يكشف خلاله عن علاقته بويل سميث وعن الفنانين العالميين الذين يتمنى العمل معهم.

وفي "الوطن الرياضي"، تقرأ "اكتب يا تاريخ.. دولاب بطولات قلعة الجزيرة يستقبل السوبر الـ11".