معتز عبدالفتاح عن نشر صور وفيديوهات مفبركة: "الإخوان عباقرة في الغباء"

قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن "الإخوان عباقرة في الغباء، وكان عليهم أن يقفوا وراء الوطن في الأزمات"، مشيرا إلى أن الأغلبية الكاسحة من المصريين لا يقبلون أن يستغل أمثال هؤلاء كل لحظة لنزول الناس الشارع.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، الذي يُعرض على شاشة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن ما جرى تداوله من جماعة الإخوان الإرهابية وإعلامها الكاذب بالأمس، من صور قديمة لمظاهرات، مؤامرة واضحة جدًا لكنها غير محبوكة، في محاولة لإضعاف مصر في هذا التوقيت الحرج.

وأشار إلى أن هذه المؤامرة "غير محبوكة" لعدة أسباب تتمثل في عدم وجود جريمة ارتكبت من النظام المصري تدفع المواطنين للمطالبة برحيل الرئيس، مشددًا على أن الدولة تسعى جاهدة للاهتمام بالفقراء وتطوير الصحة والتعليم.

وأوضح أن إعلام الإخوان يقدم أخبارا وصورا وفيديوهات كاذبة ومفبركة وبعضها منذ ثورة 25 يناير، وفي المقابل علينا أن نهدأ ولا ننفعل أمام هذه القوى الضعيفة، والرد على هذه الشائعات يكون بتوضيح الحقائق.