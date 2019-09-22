حذر وزير التربية والتعليم، من إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال إنها تنتحل صفته لنشر أخبار مزورة وخاطئة عن سير عملية التعليم.

وأضاف، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، أنه لا يمتلك سوى الحساب الخاص به فقط: "أنا لا أمتلك سوى هذه الصفحة التي تقرأها الآن وبالتالي كل ما عداها فهو مزور"، موضحا: "احذروا الإشاعات والبلبلة وتحققوا قبل أن تتجاوبوا وتنشروا وتصدقوا".

وأكد وزير التربية والتعليم، الإبلاغ عن الصفحة التي انتحلت شخصيته وإغلاقها، مضيفا أنه على المتابعين التأكد من صحة الصفحة، وما ينشر خلالها "أرجوكم تسجيل العنوان الحقيقي، ولا تنزلقوا لتصديق الصفحات الكاذبة".