عرض الإعلامي عمرو أديب، تسريبات صوتية لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، متعلقة بتشكيل لجان إلكترونية للتحريض على الدولة المصرية، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر".

وقال هاني صبري، القيادي الإخواني الهارب، متحدثًا مع أعضاء آخرين بالجماعة: "ضروري دلوقتي اليومين الجايين أهم فترة هنشتغل فيها، فلو سمحتم كل واحد فيكم يبعتلي حساب فيس بوك شغال، معدش شغال، الموضوع انتهى ومترتب وخلصان، عاوزين الناس تبعت حسابات الفيس بوك، عشان في شغل مهم جدًا لكل ناس ونعملكم إرسال طلبات صداقة".

وعلق عمرو أديب، على التسريب قائلًا، إن الجماعة الإرهابية اتجهت إلى فيس بوك، بعدما فضح موقع تويتر تزييفها: "طلعوا نصابين كبار جدًا في تويتر، دخلوا هناك قبل كده تلاقي صفحة اسمها مثلًا منقبة وشريفة، ومنتقبات وعفيفات، تلاقي صفحات دينية عليها 60 ألف مشترك وبقى اسمها كفاية يا سيسي، وفيه صفحة كان عليها مليون ونصف مشترك صحابها وباعوها للإخوان، وأدمنز الصفحات وللأسف الهبل والعته اللي موجود على السوشيال ميديا ميخليش الناس تدور أو تفكر".