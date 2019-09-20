تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورا تظهر خطي سير جماهير النادي الأهلي وجماهير نادي الزمالك إلى استاد برج العرب، الذي يقام فيه مباراة كأس السوبر بين فريقي الاهلي والزمالك، مساء اليوم.

متداولو الصور، صنعوا كوميكسات ساخرة من الترتيبات، التي اعتبروا أنها لا تتوافق مع حجم الجماهير أو طرق وصولهم إلى الاستاد، وأشاروا إلى خط سير جمهور الزمالك إلى الاستاد المعلن من قبل مرور الاسكندرية، والذي يشير الي اتجاه الجماهير لعدة طرق تفوق خط سير جمهور النادي الأهلي.

بينما جاء خط سير جمهور النادي الأهلي المعلن من مرور الإسكندرية، بأن يسلك "الطريق الصحراوي ثم طريق الكافوري".

وقال مصدر أمني، إن خط سير الجماهير أعلن منذ يومين من قبل الإدارة العامة لمرور الإسكندرية.

وأوضح المصدر، أن جمهور الزمالك سيسلك "الطريق الصحراوي ثم طريق الدرع البحري وطريق المحور وطريق المستجد وطريق المياه وصينية المستجد وطريق الكافوري ذهابا وعودة"، أما جمهور الأهلي فيسلك "الطريق الصحراوي ثم طريق الكافوري".