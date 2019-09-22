من تعذيبها إلى القبض عليه.. القصة الكاملة لأب يعتدي على طفلته بالسعودية

أثار مقطع فيديو عن رضيعة تقف بين يدي رجل، يقوم بصفعها على وجهها عدة مرات، لعدم قدرتها على الوقوف وحدها، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وأظهر الفيديو صراخ الطفلة التي لا تعى أي شئ، ولا يساعدها جسدها الصغير على الوقوف، وبالرغم من ذلك لم تحرك عاطفة الأبوة، لدى الرجل الذي زعم رواد مواقع التواصل، أنه والدها ليستمر في ضربها، بل وحملها من أطرافها، ثم تركها تسقط أرضًا عدة مرات، وسط صرخاتها المتتابعة.

أحدث الفيديو غضبا واسعا بين رواد مواقع التواصل ما جعل صديق الرجل الموجود بالمقطع ويدعى محمد العطا أبو قطيبة من مدينة الرياض السعودية، يتحدث بأنه حال مشاهدته الفيديو شعر بالألم الشديد، وحينما دقق في مقطع الفيديو وجد أن صديقه هو من يقوم بذلك، فقاد سيارته على الفور وذهب إلى منزله من أجل معرفة ما حدث ومعاتبته، وأوضح أنه تم القبض عليه منذ قليل، وجرى استجواب أبنائه والكشف الطبي عليهم، وهو الآن قيد التحقيق.

وأضاف "أبو قطيبة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أنه وجد الشخص يبكي على الأرض ولم يستطع أن يقف من أجل تحيته، موضحًا أنه أراد معرفة توابع هذا العمل غير المبرر، ولم يكن يحتاج تبريرا.

صديق الأب: "قال لي الفيديو قديم من سنة"

وتابع صديق الأب: "الراجل قال لي الفيديو قديم من سنة وأكتر كمان، ومراتي اللي صورته لي عشان تستخدمه في أي وقت ضدي، دلوقتي أنا في خلاف مع زوجتي وفيه شوية زعل، وأنا ما قادر ألبي لها كل طلباتها، بس زوجتي اللي صورتني واستعملت هذا الفيديو ضدي الآن".

واستنكر أبو قطيبة موقف الأم قائلا: "أنا على طول قلت له لو المجتمع زعلان منك عشان ضربت طفلتك يبقى لازم المجتمع يزعل منها هي كمان عشان هي تركتك تضرب الطفلة واكتفت بالتصوير، فهي مشتركة بالجريمة".

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد ذلك، مقطع فيديو، يتضمن اعتذار الأب، وقال الأب في مقطع فيديو لا يتجاوز الدقيقة، إنه يعتذر للنائب العام وللشعب والمجتمع، عما بدر منه خلال تعليمه ابنته المشي من خلال ضربها، متابعا: "زوجتي صورت هذا المقطع بشكل كيدي، حتى تصل إلى أغراض غير معروف".

وأضاف أن الغرض مما ظهر بالفيديو، هو تعليم الطفلة المشي، وهو ما نجح فيه، مستعرضا قدرتها على الحركة، لافتا إلى أنها بصحة جيدة ونفى تعرضها للتعنيف، متابعا: "الموضوع قديم وتبت إلى الله، كنت أمر بحالة نفسية، وكنت أحاول أن أمشي البنت"، مستطردا أن لديه 4 أبناء ومنشغل بتربيتهم، في ظل غياب والدتهم لمدة أسبوعين.

الشرطة السعودية تضبط الأب: "فلسطيني يقيم في الرياض"

ورد أحد المتحدثين باسم شرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، على انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن إجراءات البحث والتحري أسفرت عن تحديد هوية الشخص ويحمل الجنسية الفلسطينية ومقيم بالسعودية وهو في العقد الرابع من عمره وجرى القبض عليه بحي الدار البيضاء جنوب العاصمة السعودية الرياض، بحسب موقع صحيفة "عكاظ".

مضيفا أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية، جرى توفير الرعاية اللازم لأطفاله وعددهم أربعة بعد القبض عليه، وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وكان المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أكد على صفحته الخاصة بموقع "تويتر"، أن وحدة الحماية الإجتماعية في وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بدأت بملاحقة الشخص المعنف الذي ظهر بمقطع الفيديو بعد إنتشاره بمواقع التواصل الإجتماعي وبأنه سيتم تطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه.

فيما أكدت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية أنها تتابع الواقعة لتطبيق القانون الخاص بنظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء، وأكدت شرطة الرياض أن وزارة الداخلية السعودية تحرص على أمن الوطن والمواطن والمقيم وبأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع واستقراره.