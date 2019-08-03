قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان طفلة لبيان أسباب وفاتها، بعد اكتشاف آثار للضرب والتعذيب على جسدها، وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية.

وتحفظت مباحث القاهرة على والد الطفلة داخل قسم شرطة المقطم منذ قليل وتجري عملية استجوابه، وسؤاله عن أثار الضرب على جسد طفلته، وسباب وفاتها.

وتبين أن مفتش الصحة اكتشف وجود آثار لتعذيب على جسد الطفلة، أثناء محاولة الأب استخراج تصريح دفن لطفلته البالغة من العمر 10 سنوات.

وانتقل مدير نيابة الحوادث لمكان الحادث لمعاينته ومناظرة جثمان الطفلة قبل تشريح جثمانها.