قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن إعصارًا قويًا خيم على جزر أوكيناوا أمس السبت وهدد باحتمالية سقوط أمطار غزيرة ورياح قوية تصل إلى مناطق واسعة في اليابان مع نهاية الأسبوع.

وأضافت وكالة الأرصاد، أنه من المتوقع أن يؤثر الإعصار على شبه الجزيرة الكورية، ويعتبر إعصار تاباه إعصارا موسميا.

ونتج عن الإعصار إصابة 14 شخصًا على الأقل في محافظة أوكيناوا اليابانية وعانى ما يقارب الـ30 ألف أسرة ببلدية أوكيناوا من انقطاع التيار الكهربائي، وفقا لموقع "japantimes".

وأصدر منظمو كأس العالم للرجبي تحذيراً شديداً بالطقس وألغوا مباراتين يوم السبت مع اقتراب إعصار تاباه، وصرحوا بعد ذلك بأنه من المتوقع أن تنجوا المباريات من الإعصار.

واعتبارًا من مساءً يوم السبت بدأ إعصار تابا في التحرك شمالًا في بحر الصين الشرقي بسرعة تعادل 20 كم / الساعة ، حيث تؤثر الرياح والامطار على جزر أوكيناوا وأجزاء من تايوان والصين.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أنه من المتوقع أن تصل رياح سرعتها تبلغ 162 كيلومترا في الساعة إلى أوكيناوا وشمال كيوشو يوم الأحد. ومن المتوقع سقوط الأمطار في جزيرة كيوشو اليابانية.

ويأتي هذا الإعصار بعدما ضرب إعصار فاكساي مدينة طوكيو عاصمة اليابان مطلع سبتمبر الجاري، ترافقه رياح عاتية وأمطار غزيرة هطلت بكمّيات كبيرة ما دفع السلطات إلى إصدار نصائح وإرشادات لإخلاء بعض المناطق، وتسبّب الإعصار بحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي واضطرابات في حركة النقل.