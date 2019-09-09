إعصار فاكساي يضرب اليابان ويتسبب في انقطاع الكهرباء واضطراب النقل

ضرب إعصار عنيف صباح الاثنين مدينة طوكيو عاصمة اليابان، ترافقه رياح عاتية وأمطار غزيرة هطلت بكمّيات كبيرة ما دفع السلطات إلى إصدار نصائح وإرشادات لإخلاء بعض المناطق، وتسبّب الإعصار بحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي واضطرابات في حركة النقل.

والإعصار يسمى "فاكساي" وترافقه رياح تصل سرعتها إلى 216 كلم/ساعة ودخل البرّ الياباني من ساحل شيبا جنوب غرب العاصمة بعدما عبَرَ خليج طوكيو، وأصدرت السلطات اليابانية أوامر إخلاء غير إلزامية لمناطق يقطنها أكثر من 390 ألف نسمة، مع توقعات بأن تبلغ سرعة الرياح وكميات الأمطار مستويات قياسية، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأثرت العاصفة على وسائل النقل حيث تم إلغاء حوالي 100 قطار و 100 رحلة في المدينة، ويأتي ذلك بعد أن ضرب إعصار كوريا الشمالية يوم أمس الأحد نتج عنه مصرع خمسة أشخاص، ودمر مساحات مزروعة ومئات المنازل والمباني. وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أمس: "وفق المعطيات (الرسمية) المتوافرة قتل خمسة أشخاص وأصيب ثلاثة يتلقون العلاج في المستشفيات"، موضحة أن أكثر من 460 منزلاً و12 مبنى على الأقل "دمرت بشكل كامل أو جزئي أو أغرقتها" المياه.

ويتحرك إعصار "فاكساي" شمالًا بسرعة 25 كم / ساعة ومن المتوقع أن يضرب شمال شرق اليابان، حذرت السلطات في البلاد من احتمال حدوث انهيارات أرضية محتملة، وفقا لـ"BBC".

وظهرت مخاوف من أن تؤدي العاصفة إلى تفاقم نقص حاد في الغذاء بالفعل في البلاد، ودعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية السكان إلى "توخّي الحذر من العواصف والأمواج القوية والانهيارات الأرضية و الفيضانات والأنهار التي غمرتها الفيضانات"، وأظهرت مشاهد تلفزيونية سقفاً ضخماً لمحطة وقود منهاراً في تاتياما، جنوبي طوكيو.