لقيت طفلة مصرعها أمس، إثر لدغة عقرب أثناء لهوها أمام منزلها بدائرة مركز دارالسلام بسوهاج، وتم نقلها للمستشفى وتوفيت أثناء محاولة إسعافها.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دارالسلام يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة دار السلام من المستشفي المركزي بوصول "شهد.ر.ا.ن"، 7 سنوات وتقيم دائرة المركز مصابه "بحالة إعياء" ادعاء لدغة عقرب وتوفيت أثناء إجراءات الإسعافات اللازمة.

انتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤال عمتها "سميرة.ا.م" 40 عاما ربة منزل وتقيم بذات الناحية، قررت بأنه أثناء لهو الطفلة أمام المنزل لدغها عقرب مما نتج عنه إصابتها ووفاتها، ونفت الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بدفن الجثة.