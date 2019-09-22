تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الأحد 22 سبتمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

انطلاق الدراسة بجميع المراحل التعليمية في 12 محافظة

تنطلق الدراسة بجميع المراحل التعليمية في 12 محافظة منها الجيزة والقاهرة والبحيرة والمنيا وسوهاج وقنا والإسماعيلية.

استكمال محاكمة المتهمين في قضية "أحداث الموسكي"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة ضد ضابط شرطة واستغلالها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الموسكي" بمجمع المحاكم بطرة.

استكمال محاكمة المتهمين في قضية "أحداث ماسبيرو الثانية"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"، والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو 2013 بطرة.

وزير التعليم العالي يفتتح الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة بمناسبة العام الجامعي الجديد

يدشن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، العام الجامعي الجديد 2020/2019 بافتتاح الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، التي تفتح أبوابها للدراسة لأول مرة هذا العام، ويجرى جولة ميدانية بالجامعة لتفقد المنشآت والمباني والمعامل والورش وقاعات التدريس.

فتح باب التقديم لقبول طلبات التقديم للسكن بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس

تفتح المدينة الجامعية بجامعة عين شمس، باب التقديم للمرحلة الثانية لقبول طلبات التقديم للسكن بالمدينة الجامعية.

افتتاح معرض "كما أنا" في جاليري مصر

ينظم جاليري مصر افتتاح معرض "كما أنا" لخمسة فنانين من نجوم الحركة التشكيلية وهم محمد عبلة، وعادل السيوي، وإسلام زاهر، وإبراهيم الدسوقي، وعصام معروف، وذلك في تمام السابعة مساءً، بمقر الجاليري بالزمالك.

أمسية لشعراء الجامعات ببيت الشعر العربي

ينظم بيت الشعر العربي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، أمسية لشعراء الجامعات، وذلك في السابعة مساء يدير الأمسية الشاعر السماح عبدالله. يشارك في الأمسية مجموعة من الشعراء وهم خالد النشوقاتى، رجب الصاوي، يسرى حسان، محمد الشحات، محمد الشربينى، هبة على.

تولى أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية العلوم جامعة المنصورة رئاسة المؤتمر العلمي العالمي7 لعلوم الحياة والتكنولوجيا

يغادر المنصورة متوجهاً إلى العاصمة الفرنسية باريس صباحا الدكتور محمد الفار أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية العلوم جامعة المنصورة ليتولى رئاسة المؤتمر العلمي العالمي السابع لعلوم الحياة والتكنولوجيا والتي تستمر فعالياته ثلاثة أيام، حيث اختارت اللجنة العالمية العلمية للمؤتمر الدكتور الفار تقديراً لمسيرته العلمية وباعتباره رائد دولي في المجالات البحثية والتكنولوجية.

مباريات بطولة الدوري الممتاز

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي أسوان ومصر للمقاصة في الثالثة عصرا، وتقام مباراة كرة القدم بين فريقي وادي دجلة وطنطا في في الخامسة والنصف مساء، وتقام مباراة كرة القدم بين فريقي الإنتاج الحربي ونادي مصر في الخامسة والنصف مساء، وتقام مباراة كرة القدم بين فريقي المصري وحرس الحدود في الثامنة مساء، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الأول من بطولة الدوري الممتاز.