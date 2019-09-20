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سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 20-9-2019 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 20-9-2019 في مصر

أخبار البنوك.. بنك البركة يعرض شروط الحصول على تمويل المشروعات الصغيرة

أخبار البنوك.. بنك البركة يعرض شروط الحصول على تمويل المشروعات الصغيرة

ما تيجي نخرج.. الإنشاد الديني بـ"الساقية".. وفريق مزاهر في "المركز الثقافي "

ما تيجي نخرج.. الإنشاد الديني بـ"الساقية".. وفريق مزاهر في "المركز الثقافي "

فيصل ندا: أنا اللى الإخوان حرقوا مسرحى

فيصل ندا: أنا اللى الإخوان حرقوا مسرحى

مجلس المحافظين يفتح ملف تنمية القرى و"مدبولى": يجب أن يشعر الناس بالتحسن

مجلس المحافظين يفتح ملف تنمية القرى و"مدبولى": يجب أن يشعر الناس بالتحسن

بريد الوطن| يا حكومة.. ساعدونى على استعادة أموالى يا مسئولى الرقابة الإدارية

بريد الوطن| يا حكومة.. ساعدونى على استعادة أموالى يا مسئولى الرقابة الإدارية

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مزمار "حلاوة" لم يهدأ منذ ٥٠ سنة: عزف وبيع وونس

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آخرها الاعتداء على سيدة أمام طفليها.. جرائم اغتصاب هزت مصر في 2019

مع بدء الدراسة.. تفاصيل ندوة "ساندوتش المدرسة الصحي" بمكتبة مصر العامة

مع بدء الدراسة.. تفاصيل ندوة "ساندوتش المدرسة الصحي" بمكتبة مصر العامة

تاكسي الجونة.. 12 معلومة عن وسيلة تنقل النجوم بالمهرجان السينمائي

تاكسي الجونة.. 12 معلومة عن وسيلة تنقل النجوم بالمهرجان السينمائي

حتى نهاية أكتوبر.. خطوات تقديم التظلم للمحذوفين من البطاقة التموينية

حتى نهاية أكتوبر.. خطوات تقديم التظلم للمحذوفين من البطاقة التموينية

ضحكة سندريلا وناصر على جنيه.. مصور حول كركبة الصور القديمة لمتحف شارع

ضحكة سندريلا وناصر على جنيه.. مصور حول كركبة الصور القديمة لمتحف شارع

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