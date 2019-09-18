سعر الريال السعودي اليوم في مصر

انخفض سعر الريال السعودي بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الأربعاء في بعض البنوك المصري، ونستعرض سعر صرف الريال السعودي على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.32 جنيه للشراء، و4.37 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.32 جنيه للشراء، و4.37 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.32 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 4.33 جنيه للشراء، و4.37 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر نحو 4.34 جنيه للشراء، و4.37 جنيه للبيع.