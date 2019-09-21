قال المخرج تامر الخشاب، إن تقارير قناة الجزيرة القطرية لا تضمن سوى الصورة السوداء فقط، حيث يُمنع بث أي تقرير داخل قناة الجزيرة به بصيص من الأمل، لذلك يتم الاعتماد فقط على الأشخاص الذين يبكون أو من يواجه أزمات، أو مشاهد سلبية بصورة عامة.

وأضاف خلال حواره على شاشة "EXTRA NEWS"، أن قناة الجزيرة القطرية في وقت من الأوقات أرادت أن تكسب التأييد الدولي، فكانت دائما تربط الإسلام بالإرهاب، وفي نفس الوقت، لا أحد يستطيع من كافة الفضائيات العالمية التسجيل مع العناصر الإرهابية سوى قناة الجزيرة.

وأشار إلى أن قناة الجزيرة خلقت حالة من الرعب داخل المجتمع الأمريكي من خلال ظاهرة "الإسلاموفوبيا"، سواء على قناتها الناطقة باللغة العربية أو الإنجليزية، وساعدت القناة بشكل كبير أمريكا في غزو العراق بعدما أذاعت القناة تقريرًا لشيطنة صدام حسين.