تشهد سوق السيارات المصرية، تغيرات عدة في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، يتحكم في ارتفاع وانخفاض الأسعار عوامل عدة، منها أسعار الدولار وانخفاض وارتفاع فوائد البنوك والتسعيرة الجمركية، ويبحث المستهلكون دائمًا عن الأسعار وأفضلها.

وفي السطور التالية، قائمة بأسعار سيارت "قشقاي" و"سنترا" من شركة "نيسان":