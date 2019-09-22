تشهد سوق السيارات المصرية، تغيرات عدة في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، يتحكم في ارتفاع وانخفاض الأسعار عوامل عدة، منها أسعار الدولار وانخفاض وارتفاع فوائد البنوك والتسعيرة الجمركية، ويبحث المستهلكون دائمًا عن الأسعار وأفضلها.
وفي السطور التالية، قائمة بأسعار سيارت "قشقاي" و"سنترا" من شركة "نيسان":
- نيسان قشقاي جميع الكماليات ابتداءً من 439 ألف جنيه.
- نيسان قشقاي هاي لاين ابتداءً من 469 ألف جنيه.
- نيسان سنترا.. وصفات قياسية ابتداءً من 289 ألف جنيه.
- نيسان سنترا جميع الكماليات ابتداءً من 307 آلاف جنيه.