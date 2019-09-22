أعلنت مدرسة هيئة قناة السويس الخاصة للغات في الإسماعيلية حاجتها إلى عاملين للعمل بنظام التعاقد المؤقت محدد المدة أو اليومية في الوظائف التالية بمدينة الإسماعيلية: "أخصائي مكتبة - معلم رياضيات التدريس باللغة الإنجليزية".

ويشترط الحصول على مؤهل تربوي أو مؤهل عالٍ مناسب + شهادة تأهيل تربوي من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها على أن يكون التقدير التراكمي للمؤهل الدراسي "جيد" بنسبة 70%.

ويجوز قبول ذوي الخبرة بمدة لا تقل عن 5 سنوات دون اشتراط تقدير معين.

ويشترط في المتقدم الآتي:

1- أن يكون مصري الجنسية.

2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

3- ثبوت لياقته الصحية للوظيفة المرشح لها.

وترسل الطلبات إلى إدارة مدرسة هيئة قناة السويس الخاصة للغات بالإسماعيلية مرفق بها صور واضحة "لا ترد" من الآتي:

المؤهل الدراسي موضحًا به التقدير التراكمي.

شهادة الميلاد.

بطاقة تحقيق الشخصية.

شهادة المعاملة العسكرية.

شهادة الخدمة العامة لمن أعفي من أداء الخدمة العسكرية.

إفادة معتمدة بسنوات الخبرة محدد بها تاريخ بداية ونهاية مدة الخبرة "لذوي الخبرة".

بالنسبة لوظيفة أخصائي مكتبة "تعاقد مؤقت".

بالنسبة لوظيفة معلم رياضيات "نظام يومية".

وسيجرى الإعلان بلوحة إعلانات المدرسة عن أسماء المطابقين لشروط الإعلان وموعد الامتحان والمقابلة الشخصية.