أعلنت مدرسة هيئة قناة السويس الخاصة للغات في الإسماعيلية حاجتها إلى عاملين للعمل بنظام التعاقد المؤقت محدد المدة أو اليومية في الوظائف التالية بمدينة الإسماعيلية: "أخصائي مكتبة - معلم رياضيات التدريس باللغة الإنجليزية".
ويشترط الحصول على مؤهل تربوي أو مؤهل عالٍ مناسب + شهادة تأهيل تربوي من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها على أن يكون التقدير التراكمي للمؤهل الدراسي "جيد" بنسبة 70%.
ويجوز قبول ذوي الخبرة بمدة لا تقل عن 5 سنوات دون اشتراط تقدير معين.
ويشترط في المتقدم الآتي:
1- أن يكون مصري الجنسية.
2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.
3- ثبوت لياقته الصحية للوظيفة المرشح لها.
وترسل الطلبات إلى إدارة مدرسة هيئة قناة السويس الخاصة للغات بالإسماعيلية مرفق بها صور واضحة "لا ترد" من الآتي:
- المؤهل الدراسي موضحًا به التقدير التراكمي.
- شهادة الميلاد.
- بطاقة تحقيق الشخصية.
- شهادة المعاملة العسكرية.
- شهادة الخدمة العامة لمن أعفي من أداء الخدمة العسكرية.
- إفادة معتمدة بسنوات الخبرة محدد بها تاريخ بداية ونهاية مدة الخبرة "لذوي الخبرة".
- بالنسبة لوظيفة أخصائي مكتبة "تعاقد مؤقت".
- بالنسبة لوظيفة معلم رياضيات "نظام يومية".
وسيجرى الإعلان بلوحة إعلانات المدرسة عن أسماء المطابقين لشروط الإعلان وموعد الامتحان والمقابلة الشخصية.