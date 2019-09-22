كشف المهندس سيد الدراملي رئيس قطاع الإنتاج بمصنع قادر للصناعات المتطورة، التابع للهيئة العربية للتصنيع، عن انتهاء المصنع من تنفيذ أول "كراسي" محلية الصنع لعربات السكك الحديدية سواء عربات عادية أو درجة ثانية أو مطورة أو مميزة من خامات محلية بعدما كانت تستورد من الخارج.

وأضاف "الدراملي"، خلال الجولة التفقدية لرئيس "العربية للتصنيع" ووزير النقل ومسؤولي الوزارة منذ قليل، أن تكلفة تلك "الكراسي" أرخص من المستورد بنحو النصف .

فيما طالب وزير النقل، بإنتاج "كراسي" بأعلى جودة لتوفر درجات راحة عالية للمواطنين، متابعًا: "حتى لو كان سعرها أغلى قليلا فإن الوزارة ستتحمل تلك الزيادة".