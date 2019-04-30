السكة الحديد: عربات إضافية لقطارات الصعيد وزيادة إيرادات أبريل 25%

أعلن أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، زيادة إيرادات شهر أبريل لعام 2019، بنسبة 25% عن نفس الشهر خلال عام 2018، مشيرًا إلى أن الركاب بدأوا حجز التذاكر من الشبابيك المخصصة لتقليل نسبة التهرب من دفع التذاكر.

وقال رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، إن الهيئة تسعى لزيادة سعة القطارات والمقاعد لاستيعاب المزيد من الركاب، وجرت إضافة ثلاث عربات قطار، على قطارات الوجه القبلي، أرقام: "988، 996، 1902".

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، أن حجز القطارات المكيفة يبدأ قبل موعدها بـ 15 يومًا، ويظل الحجز مدة وجود مقاعد فارغة، لافتًا إلى عدم وجود شكاوى من عدم توافر تذاكر حتى الآن.